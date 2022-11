La estación intermodal de Vilagarcía ya es una necesidad urgente

La promoción del transporte público tiene que ir acompañada de medidas paralelas que hagan cómodo el viaje a los usuarios. Y no solo hablamos de precios y prestaciones de autobuses y ferrocarriles, sino de una mínima infraestructura que facilite las cosas a quien llega en tren a Vilagarcía, por ejemplo, y quiere continuar periplo en autocar. Resulta que ambas estaciones están relativamente cerca físicamente, pero a un mundo de distancia en la práctica. Y llegados a este punto no queda otra que darle la razón al alcalde cuando insiste en la necesidad de disponer de la intermodal, ya que no es de recibo llegar de un viaje y tener que dar un rodeo por diferentes calles durante más de un cuarto de hora para completar un trayecto de apenas cinco minutos si se habilita un simple paso para peatones.