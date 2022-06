Tranquilos, que no cunda el pánico. Que el Concello quiera construir sobre el esqueleto de Los Rosales no quiere decir que quiera echar tierra sobre un macabro hallazgo del pasado. No, no es eso. Lo que quiere es llenar de paredes, azulejos, tuberías, falsos techos, cables, telefonillos y demás elementos constructivos la estructura de un edificio que lleva “en los huesos” –por un quítame allá esa licencia— desde que nació. Y claro, a todo edificio abandonado –terminado o no— le pasa lo que le pasa: que acaba okupado de mala manera, lleno de basura –también okupada, pero de ratas peludas— o en ruina segura y cayéndose a cascotes a la vía pública –cosa que con este ya ha sucedido más de una vez, por cierto—, con el consiguiente peligro para automovilistas y peatones. Cuando esto sucede vienen el llanto, el crujir de dientes y todas esas cosas indeseables. Así que aplaudimos la decisión del Concello de coronar la cima de este edificio con la consabida rama de laurel y crear vivienda en vez de dejar que nos acabe sepultando.