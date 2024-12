Si les decimos Myke Towers, Bad Bunny, Feid, Saiko, Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, Karol G, Dei V y JC Reyes es probable que lo primero que se les pase por la cabeza es que son personajes de una saga de superhéroes. Pero no, aunque estos también tienen legiones de fans. Son los artistas más escuchados en Spotify en España este año. No sufran si no los conocen. Los que los escuchan no saben quién es Elvis.