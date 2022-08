La encerrona de la espada de Bolívar...

Si para algo ha servido el follón con la espada de Simón Bolívar es para que algunos nos interesemos por la historia del hombre más allá de saber que fue el “Libertador”. Al parecer, Bolívar se prendó de liberaciones y similares en Francia, donde alucinó con la Revolución Francesa y se dijo: “Pues yo me voy a montar otra”. Y se la montó, y bien gorda. Las instituciones de la América Española estaban en su mayoría dirigidas por peninsulares, criollos, mestizos e incluso indios. La colonización española fue totalmente inclusiva y constructiva, proporcionándole a aquella parte de América una riqueza de la que no se disponía ni en la España peninsular. Claro que habría diferencias, pero no eran precisamente los peninsulares los que las fomentaban. La revolución de Bolívar, como muchas otras, fue mayormente un pillaje y una carnicería. “Españoles”, “canarios” y todos aquellos que poseyeran algo que les interesara a los “libertadores”, fueron ejecutados por miles a machetazos y a espada para ahorrar pólvora. Sí, espadas como la de Bolívar. Entendemos que Felipe VI no se levantase ante tal encerrona. Nosotros tampoco lo hubiésemos hecho. Demasiado pitorreo.