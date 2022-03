El emérito le hace un favor a Sánchez

El rey emérito solo volverá a España de visita y ese es el mayor favor que le podría hacer a Pedro Sánchez, que se evita el trago de que sus partidos ‘amigos’ se vuelvan (más) locos con la reforma de la Constitución para revisar la inviolabilidad que protege a la figura del jefe del Estado. Ojos que no ven, ya se sabe. Y el presidente, todo apunta, podrá solventar el asunto diciendo que “los números no dan”, o sea, que no hay diputados suficientes que apoyen el cambio en la Carta Magna, mientras cruza muy fuerte los dedos para que a los republicanos se les pase pronto el berrinche. FOTO: El rey Felipe VI, con Pedro Sánchez | EFE