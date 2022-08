El elevado coste del tratamiento de las enfermedades raras

Las personas que sufren enfermedades poco comunes no solo se ven obligadas a afrontar su problema de salud, sino también el elevado coste que tienen los tratamientos, ya que muchos de ellos no se incluyen en la sanidad pública. Es lo que le ocurre a Merchi Álvarez, que padece atrofia muscular espinal (AME) y que a lo largo de los últimos años ha tenido que recurrir a la solidaridad para recibir un tratamiento adecuado que contribuya a su mejora. Cambados y toda la comarca arousana organizaron diferentes eventos para recaudar fondos y contribuir a su curación sufragando un viaje a Corea, único lugar del mundo donde tiene posibilidades de éxito. Y así es, fue, se trató y mejoró. Pero no fue suficiente. Necesita más.