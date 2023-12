El efecto led de Abel Caballero

Muchos reían y siguen riendo las ocurrencias del alcalde de Vigo. O del personaje público que se ha creado que, ojo, puede no ser lo mismo. Los hechos, sin embargo, son incontestables, como el cartel de lleno en alojamientos turísticos en pleno diciembre, la masiva llegada de visitantes y la presencia constante de la ciudad en medios. La Navidad, y sus luces, están de moda. Y el efecto multiplicador que esta corriente ha generado es positivo en todos los municipios. Las risas, el “the lights and the music”, sí; pero seguro que todos iremos a curiosear el alumbrado de este año. ¿O no?