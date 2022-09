Más educación para combatir la lacra de la violencia de género

La violencia de género es una lacra social que debemos combatir entre todos y todas sin ambages. Los datos indican que se ha avanzado algo en concienciación en los últimos años, pero queda mucho trecho por recorrer. Disponer de un Ministerio de Igualdad contribuye a combatir este problema en lo que a la legislación se refiere, pero es la educación el punto clave. Educar en igualdad tiene que ser más que un lema y no centrarlo solo en los colegios, sino también en el seno de los hogares. Mientras no se logre este propósito siempre habrá quien piense que tiene derecho a..., o que una persona puede ser propiedad de otra por el simple hecho de quererla o, mejor dicho, de querer anularla. En O Salnés hay 202 casos activos de violencia de género. Una barbaridad que no nos podemos permitir.