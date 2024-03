Los días de invierno se hacen muy duros para nuestros vehículos

No sabemos si los eléctricos sufren lo mismo que los que utilizan combustible (la mayoría), salvo que leviten. Pero es que en las carreteras en las ciudades y en las provinciales de toda Galicia, los neumáticos sufren los suyo. No porque los agentes de Tráfico te puedan multar por no tener el dibujo de la rueda en condiciones, que eso sí lo vigilan, sino porque hay asfaltos que con la caída de agua son penosos. Charcos, grietas, alcantarillas sin nivelar, etc. Todo está en contra para el que tiene coche: menos aparcamientos públicos, menos zonas en las que poder circular y, entre otras muchas cosas, más impuestos. Luego tenemos a los concesionarios poniendo el grito en el cielo porque se venden menos coches que nunca.