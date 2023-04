El deporte siempre en el disparadero

Tiene razón Antonio Jesús López Nieto, actual presidente del Unicaja y excolegiado español, cuando dice que los pagos que el Barcelona hizo a Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) fueron “una golfada” y que “no va a salir nada más, porque simplemente se ha aprovechado de su posición”. “El Barcelona no ha pagado a un juez, sino a una persona que forma parte del organigrama federativo. Eso también me parece mal y evidentemente merece una investigación seria, pero no solo del arbitraje sino también del futbol”, expresó el malagueño. Aunque sabemos que ya hay una investigación judicial sobre este lamentable asunto que se dio en este caso en el fútbol, lo que llama poderosamente la atención es que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no ha tomado desde hace muchos años ninguna decisión creando herramientas para evitar que en nuestro deporte se den casos de corrupción por culpa de unos pocos y evitar que nuestro deporte esté en los medios internacionales por esa causa. No es justo.