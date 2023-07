La demanda de vivienda no para de crecer en Vilagarcía

La vivienda se está convirtiendo en uno de los principales problemas de las personas que quieren vivir en Vilagarcía. Y no solo porque el precio de los escasos pisos de alquiler que hay en el mercado está por las nubes, sino porque, sencillamente, no hay oferta para tanta demanda. Las inmobiliarias, que viven esta realidad en su día a día, entienden que la capital arousana necesitaría entre quinientas y seiscientas viviendas más para cubrir esta necesidad. El asunto es que no se construye, a excepción de un par de edificios cuyas obras están a punto de concluir y eso significa que tanto los propios vecinos que se quieran independizar como las personas que quieren vivir en una ciudad bien comunicada y con todos los servicios al alcance de la mano no lo tendrán fácil a la hora de encontrar piso.