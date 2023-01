Defender con uñas y dientes un proyecto de futuro

la puesta en escena fue espectacular. No había nada al azar, los presidentes de las tres comunidades (Castilla y León, Asturias y Galicia) remataron la tarea firmando una declaración conjunta en apoyo al Corredor Atlántico Noroeste. Nada que decir, aquí no hay colores políticos que valgan, es de justicia que la comunicación en esta esquina de España esté perfectamente conectada para no perder el tren de futuro. Lástima que la ministra del Estado no acompañara, con su presencia, esta gran cita. Dentro de las intervenciones de los distintos sectores, cada uno justificando con datos y argumentos la necesidad de esta gran inversión impulsada y reivindicada por Galicia y las demás comunidades presentes en su día, desde Galicia, hay que destacar la participación de Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que con su intervención puso en valor el papel de los puertos en este corredor.