El debate que hay que afrontar

Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal en España. Lo hace prohibiendo su uso “en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento”. Se exceptúan específicamente las corridas de toros. No porque el animal no sufra, argumento tan conocido como falaz, sino porque de no hacerlo así, de no exceptuar expresamente los espectáculos taurinos, estos entrarían directamente en el campo de la interdicción. El legislador ha querido evitar esta vez la cuestión. Lo que pasa es que el malabarismo es cada vez más complicado.