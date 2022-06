¿Cuánto cuesta un aparejo?

Teniendo muy claro que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, el naufragio del Villa de Pitanxo huele mucho a mal profesional y a peor persona. Mal profesional porque fue el único que presuntamente no supo ver que el barco se hundía si no soltaba el aparejo que lo estaba anegando. Todos los marineros lo vieron claramente menos él, que era el que mandaba. Pero algo debía de sospechar cuando –¡oh, casualidad!— solo él y su sobrino llevaban puesto el traje térmico que les salvó la vida y –¡oh, casualidad!— tuvieron cabida en un bote salvavidas a los que otros no tuvieron acceso porque –¡oh, casualidad!— llegaron tarde. Sabemos que el aparejo de un arrastrero de altura vale muchos miles de euros para la empresa armadora y también sabemos que el patrón es el responsable del barco y de todo lo que contiene, marineros incluidos. ¿De verdad pudo pensar este hombre que un aparejo valía más que la vida de sus compañeros? Qué pretendía, ¿colgarse una medalla ante sus jefes por no menguarles la cuenta de resultados? Pues si lo que se sospecha del hundimiento del Villa de Pitanxo se confirma, lo que se ha colgado es la medalla a la cobardía y a la ignominia.