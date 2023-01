Cuando lo público no funciona

La verdad es que la televisión pública española, ahora al servicio no del Gobierno si no del presidente Sánchez, aprovechando el lamentable asalto a las más altas instituciones de Brasil se centró en su Telediario en resaltar un torpe mensaje de Twitter de la popular Gamarra, que en la gravedad del propio asalto al Parlamento y otras instituciones en Brasilia. Y todo esto pasa por la sencilla razón de que los medios de comunicación públicos deberían tener una directriz única. Vaya por delante que este problema no es nuevo para nadie, ya que los anteriores inquilinos de La Moncloa también mantuvieron la misma línea. Y así estamos, que carecemos de una televisión pública que cumpla con su verdadero objetivo: servir los intereses de los espectadores (informando debidamente) y no a los políticos de turno. Para ello habría que contar con unos políticos con verdadera vocación de servicio a los ciudadanos, no con la de beneficiarse personalmente y por las ansias de poder. Muy triste.