Cuando el monte se quema...

incendios, gran problema, sin duda. Estamos hartos de oír y leer que el causante es el abandono del campo y, por tanto, de los montes, que se llenan de maleza, fácil pasto de las llamas fortuitas o intencionadas. Y está muy bien invertir en medios suficientes para atajarlos con la mayor eficacia posible, pero ¿no sería mejor buscar la manera de que esa vegetación reseca no se convierta en yesca? ¿Y si encima lo hacemos rentable? No sabemos a quién correspondería el asunto, si al Gobierno, a las comunidades autónomas o a las de montes, pero no sería mala idea crear puestos de trabajo permanentes en forma de cuadrillas de limpieza forestal permanente y lo recogido en las limpiezas –hojas, ramas, maleza, podas, árboles secos...— compactarlo en forma de pellets o algo similar y sacarle un rendimiento económico. Así el monte ardería, pero en estufas, chimeneas y cocinas bilbaínas. Otro beneficio sería que se podría andar por el monte, cosa que ahora, por muchos de ellos, es misión imposible si no vas con un machete filipino en cada mano.