La costa gallega no tiene derechos

La decisión del Gobierno en funciones de acudir al Tribunal Constitucional para frenar la ley del litoral gallega ha sido un duro palo, no solo para nuestra autonomía. El recurso contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre medidas fiscales y administrativas, precisa el TC en un comunicado. Apunta que en su planteamiento, el Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución, relativo a su capacidad de poder impugnar las leyes adoptadas por las comunidades autónomas, y como medida cautelar el TC ha “suspendido” esa legislación. La normativa gallega establece un plazo de 15 años de “prescripción” para restablecer a su estado anterior o indemnizar por los efectos de las construcciones que invadan terrenos del dominio público marítimo-terrestre por “obras o actuaciones contrarias a la legalidad”. La actuación del Gobierno central es de mucho calado porque discrimina a Galicia del resto de autonomías como el caso de Cataluña y País Vasco, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se atrevería a tanto para no poner en peligro su reelección como presidente. Así que el PP espera que los partidos gallegos también alcen la voz contra este recurso.