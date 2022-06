Cosas muy nuestras

¡Albricias! ¡El Puerto nos autoriza, desde el pasado sábado a bañarnos en O Parrote! Eso sí, nos lo están “boyando” para que no nos desgracie ninguna embarcación. ¡Ah!, pero cuidadín, que en noviembre y diciembre no nos dejan bañarnos. Los malpensados malpensábamos que era por si cogíamos frío –ya sabemos cómo nos cuidan nuestros gobernantes– pero no; al parecer es para que no nos lleve un mariscador con el raño. Una buena noticia, ¿a que sí? A ver, no es que sea una cosa súper fundamental e imprescindible para nuestro desarrollo como personas, pero, la verdad, es que no se nos ocurren escenas más típicamente coruñesas –Torre de Hércules y galerías— que los baños durante todo el año en Parrote, Esclavas y Matadero. Bueno, y los partiditos fútbol-playeros de los domingos en Orzán o Matadero, dependiendo de las mareas. Quién no se ha quedado mirando para esos valientes bañistas pensando que estaban tolos. Había que darles la medalla al valor. O mejor todavía, al coruñesismo de pro.