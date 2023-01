A Coruña tendrá a un banco como reclamo turístico

Vigo presume de luces navideñas y nos alegra mucho que por fin en el sur puedan tener su cachito de gloria, que ya les hacía mucha falta. Aquí en A Coruña no somos de gastar mucha luz y de dar la vara todo el día con villancicos. En nuestra urbe tenemos reclamos maravillosos, además de la belleza del Paseo Marítimo presidida por la emblemática y poderosa Torre de Hércules, el Ayuntamiento con un una pequeña inversión remodelando la calle Compostela ha logrado que un banco, uno de esos que sirven para tomarte un respiro, haya generado un interés enorme, tanto que los coches no paran de golpearlo día sí y día también. Ahora en las redes ya se hacen selfis con el famoso reposatraseros. Y la cosa evoluciona a más. Además de los museos, el banquito famoso entrará en breve en las guías turísticas porque su fama no para de crecer. Hasta tendrá protección con cámaras y visitas programadas.