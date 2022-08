A Coruña se queda sin coruñeses

Pues como lo leen. Según el Instituto Galego de Estatística, A Coruña es la población gallega que más habitantes pierde porque se van a vivir a otras partes, eso sí, de su área de influencia. Y no por gusto, ¿eh?, que de A Coruña no se quiere ir nadie. La causa no es difícil de adivinar. Los precios de la vivienda en nuestra pequeña península son cada vez más caros, tanto para la compra como para el alquiler, así que no nos queda otro remedio que medio emigrar, porque un pie siempre lo tenemos puesto en la urbe, tanto por trabajo como para la diversión. Pero sobre todo a la gente joven, con sueldos pequeños, les es imposible acceder a una vivienda en la ciudad. Antes, aún encontrabas barato algún cuarto piso sin ascensor, garaje ni trastero, pero, ahora, hasta esos pisos, con una manita de pintura, los alquilan volando los turistas, que para dos días les da igual subir escaleras. El mundo está cambiando, pero ¿para mejor? Hmm….