Cordones sanitarios que dan ventaja

Por ahora Feijóo ha conseguido evitar la foto junto a Santiago Abascal. Tanto él como Ayuso optaron por no acudir a la investidura de Mañueco y lo hacen el mismo día en el que el PP muestra públicamente su apoyo a Macron frente a la candidata de la ultraderechista Le Pen. Poco han tardado desde las formaciones progres en criticar lo que definen como una doble vara de medir, una de puertas para afuera y otra en casa. Es todo cuestión de retórica, ya que ambos casos no tienen nada que ver. En Francia solo se enfrentan Macron y Le Pen. Aquí, la renuncia a pactar con Vox supone dar el gobierno a las formaciones de izquierdas. Si quieren establecer cordones sanitarios sería suficiente con un pacto, serio y real, para que gobierne la lista más votada, que, al final, es lo que sucede en los comicios a dos vueltas. Pero a eso parece que, por ahora, Sánchez y los suyos no están de acuerdo, ya que, de entrada, se quedarían compuestos y sin mandar en numerosos ayuntamientos, comunidades y, ya puestos, hasta en el Estado. Lo más fácil, en este caso, es establecer cordones sanitarios que, en el fondo, los benefician, y mucho.