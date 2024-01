Concienciar con un “challenge”

Para acercarse a los jóvenes e intentar concienciarlos no hay nada mejor que adaptarse a su forma de vida. Instagram, Youtube o TikTok son herramientas que no se pueden obviar cuando se pretende interactuar con los adolescentes. Desde la Asociación Española contra el Cáncer saben cómo hacerse oír y por eso bajo el lema “O challenge da túa vida” tratan de incidir sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco, potenciar la sexualidad segura, etc. Todo de un modo dinámico e interactivo como el que se puso en marcha en el IES Concepción Arenal. Para hacerse entender hay que hablar el idioma correspondiente.