Cómo amueblar un pisito por la jeta

¡Y mucho más barato que en la famosa tienda nórdica! Solo hace falta un poco de paciencia, eso sí, hasta que alguien decida cambiar el mobiliario. Les recomendamos que no tarden mucho en recoger las preciadas piezas, porque los primeros días están bastante decentes, pero al cabo de cinco o seis semanas, meteorología y agentes destrozadores humanos los van deteriorando y no lucen con la misma elegancia. ¿Increíble? Pues pasen por la estrecha calle de carril único que circunda un hermoso barrio en la que hace más de un mes hay un par de sofás azules chulísimos. Chulísimos y dinámicos, porque uno acaba siempre en el carril único y, o lo mueven, o no pasan. Si quieren combinarlos con otros negros, símil piel, que hay al lado de la Domus, también pueden, que allí llevan también sus semanitas; al igual que una cómoda con cajones que hay en el contenedor anterior. Seguro que encuentran una mesa y unas sillas al principio de la calle y ya completan la salita. ¡Ahh!... Y con la gaviota invisible -que sigue en el mismo sitio- pueden hacerse un pie de lámpara estupendo.