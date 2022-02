UNO se puede imaginar lo que una masajista (ojo, de las profesionales) habrá tenido que sufrir por parte de algunos clientes. Pues imagínense lo que haría el príncipe Andrés para que Virginia Giuffre, su fisioterapeuta haya asegura de él: “Fue el cliente más asqueroso que he tenido”. “Él intentaba abrazarme desnudo, yo tenía que poner mis manos sobre el pecho para apartarlo. Le decía: ‘Yo no doy abrazos’. Era un asqueroso, parece que le gustaba que lo maltratara”. Y un buen día dejaron de reclamarle sus servicios. Vamos, que Andrés no lo tiene bien si siguen saliendo estas noticias antes de su vista por abusos a una menor. FOTO: el príncipe andrés | aec