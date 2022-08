Parece que tanto rateros de mano rápida como ladrones armados y peligrosos han elegido como sus objetivos a los jugadores del Barcelona. Hace unos días Lewandowski se encontró persiguiendo a un par de carteristas que aprovecharon que el delantero se había parado con su coche a firmar autógrafos a la salida de la ciudad deportiva azulgrana para birlarle del asiento del copiloto un reloj de lujo y la noche del domingo Aubameyang y su pareja fueron asaltados en su casa a punta de pistola y golpeados con barras de hierro por dos encapuchados que se llevaron varias joyas de la caja fuerte. No son los primeros casos y tiene pinta de que no serán los últimos. A lo mejor los jugadores de la plantilla culé deberían empezar a exigir una cláusula de compensación por robo. No tanto por la cuantía de lo sustraído –aunque bien saben en Barcelona que la pela es la pela– como por la sensación de inseguridad que seguro que les cuesta sacudirse de encima.