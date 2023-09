Los cien primeros días de Rey Varela

ES de ingenuos pensar que en política se pueden llegar a respetar los pactos, y más si son tácitos. La cortesía indica que al recién llegado se le otorguen cien días de gracia antes de disparar. Pero la política no es cortés. Hoy al alcalde de Ferrol le toca hacer balance. Sin necesidad de disponer de una bola de cristal es fácil anticipar que el cociente será brillante para los unos y decepcionante para otros. José Manuel Rey Varela se presentó con un programa repleto de promesas. Algunas ciertamente innovadoras, otras lógicas y no pocas polémicas. Lo importante no son estos cien días. Son los 1.360 se que le quedan por delante.