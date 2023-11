Más cerca del objetivo real

AL Racing le quedan menos de dos meses ­–tres partidos, exactamente, copas aparte– para marcar un hito: completar un año enterito sin perder en su campo. A Malata tiene algo especial y no es difícil concluir que ese algo está en la grada. Pero ese no es el objetivo. Lucirá bonito en los titulares y quedará en los anales de los estadísticos. Pero el secreto de este equipo –que tanto le va debiendo a Parralo– es conocer perfectamente su meta. Se trata de salvar la categoría; de asegurar la permanencia cuanto antes mejor. Y blindar los partidos de casa es el camino más corto. La cosa va bien. No lo echemos a perder por la euforia.