¿A que es un castigo divino...?

es que, de verdad, ya no nos pueden pasar más fatalidades. Primero entra un volcán en erupción que causa tremendas pérdidas de todo tipo en la zona. Después, una sequía pertinaz como ella sola que nos secó bosques y cultivos y casi nos deja sin recursos hídricos. La malvada sequía pertinaz provocó que nos convirtiésemos en una gigantesca yesca y ardiésemos por los cuatro costados. Cuando aún no hemos dejado de arder, cae agua como si el cielo se hubiese transformado en las cataratas del Niágara y lo inunda y lo destroza todo. El tremendo granizo que castigó algunas zonas ha provocado incluso muertes. Ya no nos podía pasar nada más. ¿Que no nos podía pasar nada más? ¡Un huracán! ¡Ahora nos amenaza un huracán! Esto ya es el colmo, de verdad. Va a ser que sí existe Dios y nos está castigando por todas nuestras imbecilidades y las barrabasadas que le hacemos al planeta y, por ende, a nosotros mismos. ¿Para qué nos habrás dado el libre albedrío, Señor, sin habernos enseñado a usarlo? Porque lo del ensayo y el error no nos está saliendo nada bien.