La carrera empezó hace tiempo

Las cosas son como son. La carrera electoral para los partidos políticos cada vez comienza antes de dar inicio oficial a la misma. Los políticos dos años antes de la cita con las urnas comienzan a prepararse para postularse y se ponen en modo campaña. Es cierto que también los hay, sobre todos alcaldes que ahora mismo gobiernan con holgura suficiente, que están siempre más volcados en sus vecinos que en pensar en la reelección. Pero una gran mayoría vienen trabajando duramente en ganarse la confianza del electorado desde hace mucho tiempo, con el objetivo de no depender de pactos incómodos y, lo que es peor, a veces tragar con sapos para mantenerse en el poder. Gobernar de verdad es hacerlo llevando a cabo un programa político presentado anteriormente al ciudadano, porque es por el cual se elige esa opción. Todo eso se pierde cuando no te queda más remedio que adaptar tu programa al de otra opción política, que defiende intereses parecidos pero no iguales. Y eso al cabo del tiempo pasa factura.