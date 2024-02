Pues la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo asegura ahora que el Estado no se equivocó aplicando el artículo 155 y que tampoco se equivoca si decide aprobar la amnistía. Es decir, todo lo contrario que dijo en su día cuando se sentaba en el Congreso de los Diputados atacando al Partido Popular y a los independentistas, diciendo que la Constitución no puede indultar y que el 155 no se debió aplicar. Vamos, que ahora ya tiene cargo en el Consejo de Estado. A vivir.