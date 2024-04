Un Carles Puigdemont empoderado era justo lo que nos faltaba

Ya no se molesta en mantener las formas. Para qué, pensará, si todos sabemos cómo están las cosas... Y porque tiene ese punto de diva que necesita atraer los focos y rezuma superioridad. Pues eso, que Carles Puigdemont se permite el lujo de proclamar ante sus simpatizantes –sabiendo que a los que no simpatizan con él también les llegará el mensaje– que tiene “bien cogido” al Estado. Menos mal que no ha tenido el mal gusto de completar la expresión coloquial. Pero lo importante es que después de presumir de su buena posición con respecto al Ejecutivo, asegura que Cataluña tiene que “hacerse respetar” para conseguir más cesiones. Porque se ve que algunos son insaciables.