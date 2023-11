Calma tensa en la Mancomunidade

La situación en la Mancomunidade de O Salnés fue de calma tensa estos días tal y como se definía en los corrillos. Hace semanas que suena una posible moción de censura contra la socialista Marta Giráldez, que ya no oculta que también le ha llegado a ella el mar de fondo. En el PP, no obstante, donde están llamados a liderar la maniobra si es que finalmente fructifica, impera el silencio. Negativas pero no rotundas, con posibilidad de diálogo, en las otras patas fundamentales que suman mayorías. Sin ni siquiera tener claro el régimen jurídico de la entidad en estos casos, toca seguir a la espera.