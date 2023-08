Cada día tiene su afán... y su tráfico

LE está quedando un verano muy verbenero al Concello de Ferrol, en particular con todo lo que tiene que ver con la movilidad. El lunes la gente se quejaba de que no podía acceder al parking del Cantón. El martes, una patrulla de la Policía Local impedía el paso desde una hora antes del inicio del concierto del día. Ayer, dos operarios pintaban con soltura rayas amarillas en el suelo mientras la grúa retiraba coches para volver al estado inicial. No muy lejos, otros dos obreros pulían el suelo de otro tramo. No es de extrañar que el alcalde no vea el día en que se acaben de una vez las obras de la calle de la Iglesia.