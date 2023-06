El cabreo de Pablo Iglesias se nota

La verdad es que Pablo Iglesias, ‘gobernador’ en la sombra de Podemos, está siendo mayúsculo. Dice el hombre que no es nada justo cómo se está tratando a Irene Montero, su exmujer, que quieren que no se presente en la próxima legislatura. La cosa tiene su aquel, porque en el círculo morado están muy mosqueados con Pedro Sánchez, que ya sabemos que es capaz de arrojar por la borda a los que le acompañaron con tal de gobernar. Lo cierto es que las malas lenguas afirman que Yolanda Díaz, la marca blanca del ‘sanchismo’ para sumar a la izquierda de este país, no quiere ni ver en pintura a la ex del coletas. Pero la cosa no va a ser nada fácil. Porque los de Podemos quieren ser cabezas de cartel y ahí la divina (o sea, lease Yolanda) le toca las narices y no va a permitir que le hagan sombra, que para eso lleva mucho tiempo planificando su proyecto sin que entren en él personas que han sido muy cuestionadas durante su mandato como la ministra de Igualdad, cuyas leyes puestas en práctica encendieron todas las alarmas habidas y por haber. Iglesias exige un puesto para Irene.