Las previsiones meteorológicas de las próximas horas están alterando los planes de todos los Concellos en la organización de sus respectivas cabalgatas. Nada que no hubiese pasado en otras ocasiones, pero que, teniendo en cuenta que hay activada una alerta, si no se toman las medidas oportunas podría –si se produce algún incidente– derivar en males mayores. Las cabalgatas no son lo mismo sin niños, pero mejor prevenir...