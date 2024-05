Busquen en el fondo del cajón, quizá haya que recuperar las mascarillas

Entre la alergia primaveral y los coletazos de la gripe invernal, quien más y quien menos va con los ojos llorosos y lleva un pañuelo por aliado. La cuestión es que estamos dejando fuera de las quinielas al coronavirus, que, por si no nos habíamos dado cuenta, no tiene intención de abandonarnos. En dos semanas se han multiplicado por cuatro las hospitalizaciones por covid, especialmente, entre el grupo de edad de los 65 a los 79 años. Ante esta situación, dos medidas: hacerse una prueba que confirme la presencia del virus y buscar en el fondo del cajón las mascarillas que escondimos con tanto alivio como esperanza de no volver a necesitar. Este bicho es como el malo de las películas de miedo, siempre vuelve. Estemos alerta.