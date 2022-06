Bens, prioridad perruna

Quien tenga amigos perrunos estará de acuerdo en que el parque de Bens es el mejor lugar de A Coruña para llevarlos a correr, jugar y socializar. Cierto que el canil en sí tiene deficiencias graves –como se ha denunciado recientemente–, aunque fácilmente subsanables. Alguna es de simple mantenimiento –qué raro, ¿verdad?–, como las puertas que no cierran. La idea peregrina de hacer un murete de piedras sueltas encerradas en mallas metálicas también es para nota. Incómodo para humanos y peligroso para cánidos, que meten las patas entre ellas y se hacen pupa. Unas lositas de piedra por encima lo solucionarían. Con respecto a la canalización de agua en la que todos podemos colar un pie/pata, tres cuartos de lo mismo: taparla. ¿El estanque no se mantiene en condiciones? Que lo quiten y listo. Y sí, el canil está muy bien, pero desde aquí proponemos el parque de Bens como espacio de convivencia universal... de prioridad perruna. Es decir, que no te multen ni te llamen la atención por llevar un perro suelto. Quien va por allí habitualmente sabe que hay canes sueltos por todas partes, pero que es muy raro que le molesten; tienen cosas más importantes que hacer, como jugar.