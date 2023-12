Un belén artesanal con mucho de vocación de anuario

El belén de Valga abrió sus puertas este fin de semana y ya ha vuelto a demostrar el gran poder de convocatoria que tiene. No es para menos. El que nos ocupa no es solo un belén más. Su éxito no radica siquiera solo en sus dimensiones, sino que su propia naturaleza es parte de su éxito diferencial. El belén de Valga ha sabido explotar eso tan nuestro de poner figuras inconexas en una representación de una escena bíblica. Si en muchas casas conviven reyes magos y gnomos, en Valga conviven el pesebre y Puigdemont, la Virgen María y los Mozos de Arousa. Esa es su fortaleza: que ir a ver el belén de Valga es hacer un rápido repaso a la actualidad popular del año en curso. Allí está todo, una parodia en forma de figuras hechas a mano, en la que poder admirar la Navidad y sonreírse al tiempo con cada guiño. Olé.