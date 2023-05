Baxi, Racing y queremos Parrulo

EL deporte ferrolano vive tiempos de esplendor. Primero fue el ascenso de la chicas del Baxi. Este pasado sábado, el paroxismo del Racing. ¡Hay que ver cómo se festejó ayer la gesta y las caritas de los miles de ferrolanos que vitorearon a los de verde. Pero no nos conformamos. De Parralo, al Parrulo. Esta misma tarde se juega el tercer y definitivo partido del playoff de ascenso a Primera del equipo de fútbol sala y de nuevo Ferrol va a demostrar que sus gentes tienen fe para mover cordilleras enteras. Que no pasa nada si no se consigue. Qué nos quiten lo “bailao”. Pero Ferrol molaría más con tres de tres.