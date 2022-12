Batiendo récords

¡Diez! ¡Diez noches seguidas de fiesta una detrás de otra, señoras y señores! ¡De récord! Esto es como el juego de la oca: de fiesta en fiesta y sigo porque me toca. La hostelería coruñesa se está frotando las manos de una manera que ya les están empezando a echar humo. Porque aquí los festivos no los queremos para dar un paseíto por el campo o hacer un retiro espiritual, ¡los queremos para salir de farra! Otro sector en el que nunca reparamos y que también se está frotando las manos a base de bien y va a batir un récord de ventas es el de las cremas antiojeras; bueno y el de las cremas de manos, con tanto frotamiento. Pero como todo tiene su cara B, compadecemos de todo corazón a los vecinos de las zonas de “marcha” por la parte “ingrata” que les toca: ruidos nocturnos y calles sucias –por no entrar en detalles más escabrosos—. Ellos también van a batir récords, pero de compra de tapones para los oídos, valeriana, ansiolíticos, pastillitas para dormir y paciencia, toneladas de paciencia.