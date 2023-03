Los bateeiros recaban apoyos

El sector bateeiro está recibiendo numerosos apoyos de colectivos y partidos políticos de todos los colores. El último en pronunciarse al respecto fue el candidato popular en A Illa de Arousa, quien muestra su solidaridad con los afectados por el conflicto de la mejilla. La situación en el sector está tensa y todo apunta a que las cosas continuarán igual o avanzarán a peor en el caso de que no se encuentre una solución que satisfaga las demandas de la mayoría. El tiempo pasa y eso no ayuda, ya que a medida que avanzan los días crece la desesperación de unos profesionales que no encuentran cría.