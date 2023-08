Los barrios no se chupan el dedo...

cada día es mucho más complicado ‘vender’ motos a los vecinos. También los es ser político y dedicarse al servicio de los demás, aunque representes una mayoría en las urnas gracias o no a los pactos. Hoy ser político no es un chollo. O mejor dicho, lo era. Ahí tienen a la mayoría de las asociaciones vecinales coruñesas ejerciendo presión a los okupas para que desalojen y dejen de ser un problema. El Ayuntamiento dice que ya hay una orden de demolición del Club Financiero, pero el propietario se la pasa por el forro de sus caprichos. Los vecinos quieren que sus representantes municipales sean útiles. Si alguien no afronta el problema es porque el Gobierno local no saca ordenanzas que obliguen el derribo de edificios abandonados o, de lo contrario, lo derriba el Ayuntamiento y pasa factura con recargo al propietario que sea. ¿Y que hace la opocisión de María Pita? El PP manifestándose y el BNG, no se sabe, a que esperan ambos para pedir plenos extraordinarios y defender a los vecinos, a sus votantes, que para eso tienen un asiento en el salón noble. ¿A qué?