Banderas azules para dar y tomar en las playas arousanas

El Concello de Sanxenxo, con 17 distintivos, es, una vez más, el municipio de España en el que más banderas azules ondearán en sus playas. En Arousa se suman otras cinco, a razón de dos para Vilagarcía, otras tantas para A Illa y una quinta para Ribeira. Y lo cierto es que podrían ser muchas más si no fuese porque algunas localidades han renunciado a solicitarlas como es el caso de O Grove, por ejemplo, lo cual no quiere decir que sus arenales carezcan de servicios o sean de menos calidad. Lo importante es que los ayuntamientos que apuestan por el turismo de playa como Sanxenxo han hecho los deberes y nuevamente serán un referente de calidad para vecinos y visitantes. Más que las masas, hoy en día interesa la calidad y en ello tienen que empeñarse para no saturar y generar valor añadido.