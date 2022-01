Una baja urbi et orbe y a cruzar los dedos

La cosa está así: los contagios diarios por coronavirus se cuentan por miles gracias a Ómicron –y a nuestra relajación a la hora de mantener las pertinentes precauciones– y se juntan los que necesitan unos días de baja laboral para poder recuperarse de esa especie de gripe con mala baba que no les deja salir de la cama y los que, ya que tienen excusa y no síntomas, prefieren pasar el confinamiento viendo series. Y el caso es que unos y otros se encuentran con la saturación de la Atención Primaria, que no da abasto ni siquiera para atender las llamadas telefónicas, cuánto menos para analizar si el positivo es merecedor o no de una baja. Llegados a este punto, que el Gobierno proponga una baja general para cualquiera con covid y cruce muy fuerte los dedos para que la economía sobreviva. Ah no, que precisamente todo esto de hacer como que la pandemia ya se había acabado era precisamente para reactivarla. Y lo bien que ha salido... FOTO: Una toma de muestras para una pcr | efe