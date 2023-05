Las aulas cada vez más inteligentes

El Minecraft es, oficialmente, el videojuego más jugado de la historia. A pesar de que se lanzó hace doce años, no parece haber perdido el interés del público: más de 175 millones de personas juegan a Minecraft al menos una vez al mes. La comunidad de este videojuego de construcción de mundo abierto o sandbox, que ofrece posibilidades casi ilimitadas de creación, no deja de crecer y lo hace, en gran parte, gracias a sus potencialidades educativas. Según los datos de Microsoft, Minecraft Education Edition cuenta con más de 35 millones de licencias de juego. Y esta es solo una de las muchas formas en que puede aplicarse al aprendizaje. El uso de los videojuegos en el entorno educativo no es nuevo. Sin embargo, en la última década su popularidad se ha disparado gracias a sus potencialidades educativas, a la amplia aceptación que tienen entre el estudiantado y a la presencia de cada vez más docentes con experiencia directa como jugadores. Las aulas ya no son lo que eran y cada vez se vuelven más inteligentes aunque sea artificialmente.