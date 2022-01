Un asesor que te saca los colores

Todo el mundo tiene más o menos claro que si Iván Redondo decide un día irse de la lengua, Pedro Sánchez podría tener muchos problemas. No hay más que mirar lo que le está sucediendo a Boris Johnson con su particular Iván Redondo. Dominic Cummings fue su asesor áurico y, ahora está dejando al premier británico como un mentiroso patológico. Johnson aseguró, tras descubrirse la primera fiesta en Downing Street que él no la conocía de antemano. Ahora Cummings asegurá que sí. Que lo sabía y que le habían avisado de que incumplía la normativa; lo que a Johnson no le importó lo más mínimo. FOTO: Dominic Cummings | aec