As Pías, un proyecto de humanización

nadie pensaba hace décadas que la avenida de As Pías y su puente se convirtiesen en senda peatonal. El puente sacó a Ferrol de su ensimismamiento, primero con un carril y después con dos, gracias a un accidente, y la avenida se ensanchó también. Había quien proclamaba que la autopista debía de acabar en Fene, porque a la ciudad naval no le hacía falta. Hoy todo ha quedado en el olvido y los vecinos de la ciudad se desplazan con normalidad sin tener que esperar colas. Ahora, la antigua vía de acceso, apenas es utilizada por los automovilistas y es natural que se recupere para los vecinos. Foto: imagen del

accidente en as pías | aec