El Arosa expulsa a un socio por primera vez en sus 77 años de vida

La asamblea del Arosa prometía ser caliente y lo acontecido en ella no cambió los pronósticos oficiales. Fue una de las reuniones de socios más concurridas de los últimos años y es que el arosismo se unió para expulsar por unanimidad a uno de sus abonados por registrar el nombre y el escudo del club de forma particular. Hubo intervenciones de todo tipo en una situación insólita con el socio apelado, solo, en la primera fila y el resto de los asistentes alzando la mano para aprobar de forma oficial la primera expulsión de un miembro de la entidad arlequinada en sus 77 años de historia. El afectado recurrirá en los juzgados al considerar que su expulsión no se ajusta a derecho, pero la asamblea, al menos ayer, fue soberana y unánime, cosa que no es tan sencilla.