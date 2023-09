Antes que el lobo, están las ratas

Quizá la protección del lobo ha alimentado el debate político en la Unión Europea en los últimos tiempos, con una resolución aprobada en el Parlamento Europeo el pasado noviembre que pide revisar el estatus de ese y otros grandes carnívoros, y una réplica por carta de doce países, entre ellos España, Alemania, Portugal o Eslovenia, que defienden que se mantenga su estatus. Galicia de “forma voluntaria” decidió no suscribir la Estrategia nacional, por lo que no se transfirió la cantidad de 1.949.280 millones de euros para los daños al ganado y otros 2.407.725 millones para la adopción de medidas protectoras. No tiene sentido levantar la veda contra una especie por los ataques al ganado y lanzarse a la caza indiscriminada del lobo, mientras los jabalíes campan a sus anchas por las ciudades. Hace falta mirar al lobo como un recurso para la biodiversidad, incluso como atractivo turístico. Antes convendría erradicar a las ratas o a las cucarachas que poner en el punto de mira a un animal salvaje. Y para todo ello sobra dinero.