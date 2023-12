Ana Pontón tiene que hacer frente a un serio problema

la líder del BNG, Ana Pontón, tiene previsto reunir a su equipo de colaboradores más próximo y llamar a consultas a sus primeros espadas. No puede perder mucho tiempo en comenzar a marcar territorio y empezar a cambiar el discurso que, a la vista de lo ocurrido el pasado fin de semana, como que le quedó obsoleto. Y no es para menos. Al menos preocupante es la situación actual. PSOE y Sumar llegan con toda la fuerza mediática que concede el tener el poder del Gobierno central, una maquinaria de propaganda brutal e impagable para cualquier otra formación política. El BNG, de momento, es la tercera fuerza política de Galicia, pero mientras Pontón compartía pancarta reivindicativa, con asociaciones satélite como hará en próximas fechas, los socialistas potencian la figura de Besteiro para relegar al partido nacionalista a su puesto natural de tercera fuerza política en Galicia. El voto de Néstor Rego poco desembolso supuso para Pedro Sánchez, a pesar de tener su valor para poder ser presidente. No es fácil el papel de Pontón, que la quieren para el tripartito.